Главы государств Украины и Польши обсудили ситуацию в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский рассказал Дуде об общей ситуации в Украине, ходе сопротивления РФ и о трагических событиях в Мариуполе. Главы государств обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине.

Также Зеленский и Дуда говорили о необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию. Оно должно только усиливаться и расширяться.

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", - подчеркнул украинский лидер.