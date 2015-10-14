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    Главы государств СНГ примут совместное заявление о борьбе с международным терроризмом

    Совет глав государств СНГ пройдет 16 октября в Казахстане

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Совместное заявление о борьбе с международным терроризмом планируют принять главы государств СНГ на саммите, который состоится 16 октября в поселке Бурабай в Казахстане, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

    В проекте заявления выражается глубокая озабоченность в связи с резким ростом террористической активности экстремистских группировок, несущей прямую угрозу международному миру и безопасности, осуждается варварское уничтожение террористами памятников истории и культуры, религиозных святынь.

    Отмечается общая решимость задействовать весь потенциал сотрудничества в рамках СНГ для своевременного предупреждения и эффективного противостояния угрозам, исходящим от террористических группировок.

    В целом на рассмотрение Совета глав государств СНГ будут внесены 17 проектов документов в области политического взаимодействия, в сферах гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, а также в других направлениях.

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