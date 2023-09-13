Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов

По итогам пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируется подписать пакет из пяти документов.

По итогам пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируется подписать пакет из пяти документов.

Как передает Report, об этом сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Отмечается, что будет утверждено совместное заявление лидеров Центральной Азии, соглашения в сфере наземного транспорта, об общих направлениях молодежной политики и положение о совете национальных координаторов по делам консультативных встреч.

Кроме того ожидается заключение Дорожной карты по поддержке здоровья и благополучия жителей региона на 2023-2025 годы.

"На полях форума состоится совещание министров иностранных дел и планируется проведение более десяти параллельных мероприятий", - отмечает издание.

Председателем саммита станет глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Известно, что участники заседания обсудят эффективность выполнения текущих соглашений, а также подпишут новые договоры, в том числе в транспортной сфере.

"Все это призвано способствовать укреплению процесса развития регионального сотрудничества и дальнейшего упрочения безопасности и стабильности в регионе", - говорится в статье.

На встрече ожидают участия президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, и Таджикистана. Аналогичное мероприятие прошло в 2022 году в Чолпон-Ате в Кыргызстане.