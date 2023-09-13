О нас

Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов

Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов По итогам пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируется подписать пакет из пяти документов.
В регионе
13 сентября 2023 г. 10:12
Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов

По итогам пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируется подписать пакет из пяти документов.

Как передает Report, об этом сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Отмечается, что будет утверждено совместное заявление лидеров Центральной Азии, соглашения в сфере наземного транспорта, об общих направлениях молодежной политики и положение о совете национальных координаторов по делам консультативных встреч.

Кроме того ожидается заключение Дорожной карты по поддержке здоровья и благополучия жителей региона на 2023-2025 годы.

"На полях форума состоится совещание министров иностранных дел и планируется проведение более десяти параллельных мероприятий", - отмечает издание.

Председателем саммита станет глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Известно, что участники заседания обсудят эффективность выполнения текущих соглашений, а также подпишут новые договоры, в том числе в транспортной сфере.

"Все это призвано способствовать укреплению процесса развития регионального сотрудничества и дальнейшего упрочения безопасности и стабильности в регионе", - говорится в статье.

На встрече ожидают участия президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, и Таджикистана. Аналогичное мероприятие прошло в 2022 году в Чолпон-Ате в Кыргызстане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Heads of Central Asian states to ink 5 documents at Dushanbe meeting

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi