Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов

По итогам пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируется подписать пакет из пяти документов.
Как передает Report, об этом сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Отмечается, что будет утверждено совместное заявление лидеров Центральной Азии, соглашения в сфере наземного транспорта, об общих направлениях молодежной политики и положение о совете национальных координаторов по делам консультативных встреч.
Кроме того ожидается заключение Дорожной карты по поддержке здоровья и благополучия жителей региона на 2023-2025 годы.
"На полях форума состоится совещание министров иностранных дел и планируется проведение более десяти параллельных мероприятий", - отмечает издание.
Председателем саммита станет глава Таджикистана Эмомали Рахмон.
Известно, что участники заседания обсудят эффективность выполнения текущих соглашений, а также подпишут новые договоры, в том числе в транспортной сфере.
"Все это призвано способствовать укреплению процесса развития регионального сотрудничества и дальнейшего упрочения безопасности и стабильности в регионе", - говорится в статье.
На встрече ожидают участия президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, и Таджикистана. Аналогичное мероприятие прошло в 2022 году в Чолпон-Ате в Кыргызстане.