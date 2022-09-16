Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня с 16.00

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00.

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00.

Как передает Report, об этом сообщила Пограничная служба госкомитета нацбезопасности КР.

14 сентября таджикские военнослужащие обстреляли приграничную территорию Кыргызстана в пяти местах. После переговоров перестрелка прекратилась. 16 сентября Погранслужба КР заявила об обстреле приграничных территорий со стороны РТ, столкновения начались по всему периметру госрубежей в Баткенской области. Ведомство назвало действия таджикских пограничников вероломной атакой. МИД Кыргызстана вручил ноту протеста Таджикистану, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей. Силовые структуры КР сообщают, что таджикская сторона использует тяжелую технику, в том числе РСЗО "Град", с целью захвата кыргызской территории.

13.21

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась поговорил по телефону с главами советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

В ходе переговоров секретари Совбезов Таджикистана и Кыргызстана Насрулло Махмудзода и Марат Иманкулов высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении встреч для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

В ОДКБ также подчеркнули, что стороны выступили за начало переговоров по линии компетентных органов.

Как сообщает Sputnik-Таджикистан, несмотря на это, на данный момент ситуация на границе остается тяжелой. Перестрелка ведется с обеих сторон почти по всему периметру границы.