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Главы Генштабов РФ и США обсудили возможное применение Украиной "грязной бомбы"

Главы Генштабов РФ и США обсудили возможное применение Украиной "грязной бомбы" Министерство обороны России сообщило, что возможное применение Украиной "грязной бомбы" обсуждалось в понедельник в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком
В регионе
24 октября 2022 г. 19:40
Главы Генштабов РФ и США обсудили возможное применение Украиной грязной бомбы

Министерство обороны России сообщило, что возможное применение Украиной "грязной бомбы" обсуждалось в понедельник в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. "В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

23 октября военное ведомство РФ сообщало о телефонных переговорах по Украине министра обороны Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Также 23 октября Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В сообщениях по итогам этих переговоров Минобороны РФ отмечало, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

В понедельник российские военные сообщили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və ABŞ Baş Qərargah rəisləri “çirkli bomba”dan mümkün istifadəni müzakirə edib

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