Главы генштабов НАТО провели экстренную встречу

Руководители генштабов Вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения вызовов в сфере безопасности.

Руководители генштабов Вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения вызовов в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили на сайте альянса.

В виртуальной встрече, где приняли участие 30 начальников штабов стран-союзниц, обсудили и ситуацию у границ Украины.

Была заслушана информация верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря альянса по разведке и безопасности.

Представитель НАТО сообщил "Укринформу", что эта встреча была внеочередной.

"Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что, если акцентировал только на одной теме (российского, - ред.) военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", - сообщил собеседник издания.