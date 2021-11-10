Главу военной полиции Армении отправят в отставку

Начальник военной полиции министерства обороны Армении Ашот Закарян в скором времени будет отправлен в отставку. Как передает Report, об этом сообщает армянская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

Начальник военной полиции министерства обороны Армении Ашот Закарян в скором времени будет отправлен в отставку. Как передает Report, об этом сообщает армянская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, помимо того, что срок договора с начальником военной полиции истек 10 октября, есть сведения, что это связано с оружейным делом, возбужденным в Службе национальной безопасности, по которому были арестованы бывший министр обороны Давид Тоноян и бизнесмен Давид Галстян.

Закарян, по имеющимся данным, не ходит на работу, взял бюллетень, чем и обусловлена задержка с его отставкой.

Напомним, экс-министр обороны был арестован 30 сентября в рамках уголовного дела о закупке непригодных авиационных ракет. Следствие обвиняет Тонояна и Галстяна в присвоении 4,6 млн долларов.