О нас

Главу Верховного Суда Украины задержали на взятке в 3 млн долларов

Главу Верховного Суда Украины задержали на взятке в 3 млн долларов Антикоррупционные органы задержали главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева при получении взятки.
В регионе
16 мая 2023 г. 00:53
Главу Верховного Суда Украины задержали на взятке в 3 млн долларов

Антикоррупционные органы задержали главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева при получении взятки.

Как передает Report, об этом изданию "Украинской правды" сообщили в правоохранительных органах, НАБУ и САП.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задокументировали получение взятки в порядка 3 миллиона долларов главой Верховного Суда.

Продолжаются следственные действия.

НАБУ подтвердило, что разоблачена "масштабная коррупция в Верховном Суде", а именно схема по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ.

Детали в бюро пообещали предоставить позже, но уже показали фото денег.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Ali Məhkəməsinin sədri rüşvət alarkən saxlanılıb

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi