Главу Верховного Суда Украины задержали на взятке в 3 млн долларов

Антикоррупционные органы задержали главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева при получении взятки.

Антикоррупционные органы задержали главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева при получении взятки.

Как передает Report, об этом изданию "Украинской правды" сообщили в правоохранительных органах, НАБУ и САП.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задокументировали получение взятки в порядка 3 миллиона долларов главой Верховного Суда.

Продолжаются следственные действия.

НАБУ подтвердило, что разоблачена "масштабная коррупция в Верховном Суде", а именно схема по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ.

Детали в бюро пообещали предоставить позже, но уже показали фото денег.