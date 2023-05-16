Главу Верховного Суда Украины задержали на взятке в 3 млн долларов

Антикоррупционные органы задержали главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева при получении взятки.
Как передает Report, об этом изданию "Украинской правды" сообщили в правоохранительных органах, НАБУ и САП.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задокументировали получение взятки в порядка 3 миллиона долларов главой Верховного Суда.
Продолжаются следственные действия.
НАБУ подтвердило, что разоблачена "масштабная коррупция в Верховном Суде", а именно схема по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ.
Детали в бюро пообещали предоставить позже, но уже показали фото денег.