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Главу самарского Минздрава и его заместителя задержали по делу о мошенничестве

Главу самарского Минздрава и его заместителя задержали по делу о мошенничестве Министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева задержали по делу о мошенничестве.
В регионе
3 августа 2023 г. 15:28
Главу самарского Минздрава и его заместителя задержали по делу о мошенничестве

Министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева задержали по делу о мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что в Министерстве здравоохранения Самарской области проходят обыски по делу о мошенничестве. Telegram-канал Baza сообщал о задержании министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева.

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