О нас

Главу налоговой службы Киева подозревают в незаконных многомиллионных сделках

Главу налоговой службы Киева подозревают в незаконных многомиллионных сделках Правоохранительные органы Украины разоблачили исполняющую обязанности главы киевской налоговой службы Оксану Датий на злоупотреблении властью и служебным положением.
В регионе
1 февраля 2023 г. 15:11
Главу налоговой службы Киева подозревают в незаконных многомиллионных сделках

Правоохранительные органы Украины разоблачили исполняющую обязанности главы киевской налоговой службы Оксану Датий на злоупотреблении властью и служебным положением.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Группы быстрого реагирования (ГБР).

Датий также является главой Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Киеве. Она вместе с другими членами комиссии без законных оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

К тому же, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации и предоставления недостоверных сведений о доходах. По оценкам экспертов, в теневой оборот попадало более 15 млрд гривен.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд гривен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi