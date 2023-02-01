Главу налоговой службы Киева подозревают в незаконных многомиллионных сделках

Правоохранительные органы Украины разоблачили исполняющую обязанности главы киевской налоговой службы Оксану Датий на злоупотреблении властью и служебным положением.

Правоохранительные органы Украины разоблачили исполняющую обязанности главы киевской налоговой службы Оксану Датий на злоупотреблении властью и служебным положением.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Группы быстрого реагирования (ГБР).

Датий также является главой Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Киеве. Она вместе с другими членами комиссии без законных оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

К тому же, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации и предоставления недостоверных сведений о доходах. По оценкам экспертов, в теневой оборот попадало более 15 млрд гривен.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд гривен.