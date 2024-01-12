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Главу Минздрава Армении допросили в Антикоррупционном комитете по "ковидному делу"

Главу Минздрава Армении допросили в Антикоррупционном комитете по "ковидному делу" Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян была допрошена по "ковидному делу" в Антикоррупционном комитете.
В регионе
12 января 2024 г. 13:17
Главу Минздрава Армении допросили в Антикоррупционном комитете по ковидному делу

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян была допрошена по "ковидному делу" в Антикоррупционном комитете.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила на пресс-конференции в пятницу сама министр.

"Я была допрошена. Это было в конце ноября или в декабре, конкретный день не помню", - сказала Аванесян.

На вопрос, связана ли она с каким-либо медицинским учреждением, министр заявила, что не имеет никакого отношения к той или иной больнице или клинике.

"Я не имею никакого отношения к какому-либо медицинскому центру, это касается и членов моей семьи. Пока не докажете обратное, не повторяйте эту ложь", - отметила она.

Напомним, что по нашумевшему "коронавирусному делу" под стражу сроком на 2 месяца были заключены вице-мэр Еревана, бывший замминистра здравоохранения Геворг Симонян, глава клиники "Медлайн" Бабкен Шаумян и замдиректора этой клиники Лилия Овакимян.

В мае сообщалось также, что по делу о злоупотреблениях в период пандемии короновируса будет допрошен и бывший министр здравоохранения Арсен Торосян.

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