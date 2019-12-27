​Главу КС Армении обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Главе Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообищла пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

«Товмасяну предъявлено обвинение по статье «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия». Другие подробности сообщить не могу», — сказала она РИА Новости.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы.