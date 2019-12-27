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Главу КС Армении обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

​Главу КС Армении обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Главе Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями". 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообищла пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян. 

«Товмасяну предъявлено обвинение по статье «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия». Другие подробности сообщить не могу», — сказала она РИА Новости.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы.

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