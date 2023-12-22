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Главу крупнейшего в России предприятия космической отрасли взяли под стражу

Главу крупнейшего в России предприятия космической отрасли взяли под стражу Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе НПП "Геофизика-космос" Евгению Фомичеву по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.
В регионе
22 декабря 2023 г. 21:08
Главу крупнейшего в России предприятия космической отрасли взяли под стражу

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе НПП "Геофизика-космос" Евгению Фомичеву по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Он арестован на два месяца, до 21 февраля 2024 года. Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, Фомичев с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием руководства Фонда развития территорий похитил его денежные средства. Другие подробности дела не раскрываются.

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