Главу крупнейшего в России предприятия космической отрасли взяли под стражу

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе НПП "Геофизика-космос" Евгению Фомичеву по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе НПП "Геофизика-космос" Евгению Фомичеву по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Он арестован на два месяца, до 21 февраля 2024 года. Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, Фомичев с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием руководства Фонда развития территорий похитил его денежные средства. Другие подробности дела не раскрываются.