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Главу Конституционного суда Армении допросили в Специальной следственной службе

Главу Конституционного суда Армении допросили

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян допрошен в Специальной следственной службе, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ССС от комментариев отказались. Адвокат Грайра Товмасяна Амрам Макинян сказал, что не комментирует информацию, сославшись на закон О КС, который устанавливает определенный запрет на предоставление информации о следственных действиях с участием судей.

Напомним, ранее главе Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями". 

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