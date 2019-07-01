Главу Ингушетии выберут 8 сентября

Депутаты Народного собрания Ингушетии определили дату выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования – 8 сентября, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"На заседании в понедельник депутаты Народного собрания приняли постановление о дате проведения выборов главы Ингушетии, они состоятся 8 сентября – в единый день голосования", - сообщили в пресс-службе парламента.

Отметим, что главу региона в Ингушетии, как и в ряде других северокавказских республик, избирает парламент из представленных президентом России трех кандидатур.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.