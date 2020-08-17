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Главу диппредставительства Нидерландов вызвали в МИД России

Главу диппредставительства Нидерландов вызвали в МИД России Российская сторона выразила решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе РФ в Гааге
В регионе
17 августа 2020 г. 14:34
Главу диппредставительства Нидерландов вызвали в МИД России
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Временная поверенная в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг в понедельник была вызвана в МИД России в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В МИД РФ выразили решительный протест послу Нидерландов в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге, - говорится в сообщении российского дипведомства. - Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".

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