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Главу дипмиссии Дании повторно вызвали в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана

Главу дипмиссии Дании повторно вызвали в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана Временный поверенный в делах Дании в Анкаре был вновь вызван в МИД Турции, где ему заявили протест в связи с акцией по осквернению Корана.
В регионе
23 августа 2023 г. 19:56
Главу дипмиссии Дании повторно вызвали в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана

Временный поверенный в делах Дании в Анкаре был вновь вызван в МИД Турции, где ему заявили протест в связи с акцией по осквернению Корана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в министерство сегодня (23 августа) в связи с продолжающимся сожжением священного Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран. Временный поверенный в делах ранее вызывался в наше министерство 18 августа, 21 августа и 22 августа", - сказал ТАСС источник в МИД Турции.

Власти Турции крайне негативно реагируют на акции по оскорблению священного для мусульман Корана. Они неоднократно призывали международное сообщество принять совместные усилия для предотвращения осквернения религиозных святынь и борьбы с исламофобией.

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