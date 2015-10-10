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    ​Главреда турецкой газеты арестовали за оскорбление Эрдогана

    Бюлент Кенеш отвергает все обвинения

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Турецкая полиция арестовала редактора местной газеты, выходящей на английском языке, по подозрению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как передает Report, главный редактор ежедневной Today's Zaman Бюлент Кенеш был задержан в своем офисе в Стамбуле.

    Вся процедура транслировалась в прямом эфире по турецкому телевидению.

    Ранее в газете сообщали, что дело было возбуждено в связи с несколькими сообщениями журналиста в его микроблоге в "Твиттере", в которых редактор, по версии следствия, оскорблял политических деятелей, в том числе, президента Эрдогана, а также премьер-министра Ахмета Давутоглу, сообщает ВВС.

    Сам Кенеш отвергает все обвинения. Он настаивает, что никого не оскорблял, а лишь пользовался правом на свободу слова для критики властей.

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