​Главреда турецкой газеты арестовали за оскорбление Эрдогана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Турецкая полиция арестовала редактора местной газеты, выходящей на английском языке, по подозрению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, главный редактор ежедневной Today's Zaman Бюлент Кенеш был задержан в своем офисе в Стамбуле.

Вся процедура транслировалась в прямом эфире по турецкому телевидению.

Ранее в газете сообщали, что дело было возбуждено в связи с несколькими сообщениями журналиста в его микроблоге в "Твиттере", в которых редактор, по версии следствия, оскорблял политических деятелей, в том числе, президента Эрдогана, а также премьер-министра Ахмета Давутоглу, сообщает ВВС.

Сам Кенеш отвергает все обвинения. Он настаивает, что никого не оскорблял, а лишь пользовался правом на свободу слова для критики властей.