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    Главред турецкой газеты убит в ходе семейной ссоры

    Убийца скрылся, полиция ведет его розыск© Foto: NTV

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель погиб в Стамбуле от ножевого ранения в ходе бытовой ссоры со своим зятем.

    Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство Anadolu.

    Сообщается, что вспыхнувшая семейная ссора между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом переросла в драку, во время которой Каранфил ударил ножом своего тестя и жену.

    Демирель от полученного ранения скончался, его дочь госпитализирована в тяжелом состоянии, ей сделана операция. Убийца скрылся, полиция ведет его розыск.

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