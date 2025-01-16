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Главой Службы принудительного исполнения судебных актов Армении назначен Амирханян

Главой Службы принудительного исполнения судебных актов Армении назначен Амирханян Премьер-министр Армении Никол Пашинян определился с кандидатурой на пост главы Службы принудительного исполнения судебных актов.
В регионе
16 января 2025 г. 10:41
Главой Службы принудительного исполнения судебных актов Армении назначен Амирханян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян определился с кандидатурой на пост главы Службы принудительного исполнения судебных актов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте правительства.

Главой службы стал Сиро Амирханян. Данная должность была вакантна около месяца, после того, как Пашинян уволил врио главы Службы Арсена Мнацаканяна.

Амирханян до нового назначения был начальником управления по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры.

Кроме того, Пашинян освободил от должности замминистра экономики Севака Микаеляна. На его место назначена Лилия Сираканян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Məhkəmə Aktlarının Məcburi İcrası Xidmətinə yeni rəhbər təyin edilib

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