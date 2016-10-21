Главой координационного совета при исполкоме СНГ избран представитель Казахстана

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Арман Бектурова, директор департамента методологии бухгалтерского учета и аудита минфина Казахстана, по итогам голосования на XIII заседании совета в Астане избрана председателем координационного совета при исполкоме СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщила пресс-служба министерства.

По информации, ее кандидатура была поддержана большинством голосов. В заседании приняли участие представители Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, России и Узбекистана.

В настоящее время работа совета сосредоточена на разработке примерных общих требований к регулированию бухгалтерского учета и аудиторской деятельности в государствах-участниках СНГ.