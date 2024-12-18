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Главой Кабмина Кыргызстана назначен Адылбек Касымалиев

Главой Кабмина Кыргызстана назначен Адылбек Касымалиев Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева председателем Кабинета министров и руководителем администрации главы государства.
В регионе
18 декабря 2024 г. 11:01
Главой Кабмина Кыргызстана назначен Адылбек Касымалиев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева председателем Кабинета министров и руководителем администрации главы государства.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Ранее Жогорку Кенеш единогласно одобрил назначение Касымалиева.

Он отметил, что не планирует назначать новых министров.

Кроме того, Касымалиев сказал, что по некоторым вопросам, включая внедрение контрольно-кассовых машин (ККМ), электронных товарно-транспортных накладных и маркировку ГСМ, будет сформирована рабочая комиссия, которая рассмотрит возможность упрощения процедур.

Президент страны также подписал указы о назначении Данияра Амангельдиева первым замглавы Кабмина, а Бакыта Сыдыкова - министром экономики и коммерции. Их кандидатуры ранее также одобрил парламент.

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Версия на азербайджанском языке Adılbek Kasımaliyev Qırğızıstanın Baş naziri təyin edilib

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