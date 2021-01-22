Главный вирусолог минздрава Армении сбежала в Польшу

Начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике болезней министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян сбежала из страны.

Начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике болезней министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян сбежала из страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Пресса пишет, что Торосян сначала написала заявление об отпуске, уехала в Польшу и уже оттуда сообщила, что больше не вернется. Ее уход стал неожиданностью для многих, но источники из центра сообщили, что в работах, связанных с коронавирусом, были выявлены какие-то финансовые злоупотребления, из-за чего Торосян и пошла на такой шаг.

Отметим, что именно Торосян представляла всю сводку по инфекционным заболеваниям, и была очень активна в период "разгула" коронавируса, информируя граждан о ситуации с распространением COVID-19 и его профилактике.