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Главный вирусолог минздрава Армении сбежала в Польшу

Главный вирусолог минздрава Армении сбежала в Польшу Начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике болезней министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян сбежала из страны.
В регионе
22 января 2021 г. 22:08
Главный вирусолог минздрава Армении сбежала в Польшу
Лиана Торосян

Начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике болезней министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян сбежала из страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Пресса пишет, что Торосян сначала написала заявление об отпуске, уехала в Польшу и уже оттуда сообщила, что больше не вернется. Ее уход стал неожиданностью для многих, но источники из центра сообщили, что в работах, связанных с коронавирусом, были выявлены какие-то финансовые злоупотребления, из-за чего Торосян и пошла на такой шаг.

Отметим, что именно Торосян представляла всю сводку по инфекционным заболеваниям, и была очень активна в период "разгула" коронавируса, информируя граждан о ситуации с распространением COVID-19 и его профилактике.

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