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    Главный разведчик США: ИГИЛ отправил в Турцию 30 боевиков

    Джон Бреннан предупреждал, что террористическая группа совершит теракты в западных странах посредством своих боевиков и сторонников

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ отправила в Турцию 30 боевиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан, комментируя теракты в аэропорту Ататюрка. 

    Отметим, что 16 июня в ходе выступления в Комитете по разведке сената Джон Бреннан говорил, что террористическая группа совершит теракты в западных странах посредством своих боевиков и сторонников.

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