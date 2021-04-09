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Главный эпидемиолог: Ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшается

Главный эпидемиолог: Ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшается Причина этому в несоблюдении гражданами установленных правил и рекомендаций
В регионе
9 апреля 2021 г. 13:47
Главный эпидемиолог: Ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшается
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"Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается, ситуация приближается к пиковым значениям".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, причина этому в несоблюдении гражданами установленных правил и рекомендаций: "Все показатели указывают на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. В течение последней недели почти каждый день регистрируется 500-600 случаев заражения. Растет и число активных больных коронавирусом, наблюдается постепенная перегруженность сектора здравоохранения".

Главный эпидемиолог еще раз призвал население Грузии соблюдать все рекомендации в связи с COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Baş epidemioloq: “Gürcüstanda epidemioloji vəziyyət pik həddə yaxınlaşır”

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