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Главный эпидемиолог: Открытие границ Грузии - большой риск

Главный эпидемиолог: Открытие границ Грузии - большой риск Вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственного координационного совета
В регионе
11 мая 2021 г. 16:32
Главный эпидемиолог: Открытие границ Грузии - большой риск

"Вопрос об открытии сухопутных границ Грузии обсуждается на уровне экспертов".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

Он не исключил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственного координационного совета: "Открытие границ представляет большой риск для страны. Очень много въезжающих из приграничных стран. Поэтому мы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию как в Грузии, так и в соседних странах. Нельзя открыть все сразу".

Недавно министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила, что границы будут открыты в случае массовой вакцинации. Она отметила, что на сухопутных границах будут использоваться правила, действующие на воздушной границе.

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Версия на азербайджанском языке Baş epidemioloq: “Gürcüstan sərhədlərinin açılması böyük riskdir”

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