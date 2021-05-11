Главный эпидемиолог: Открытие границ Грузии - большой риск

Вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственного координационного совета

"Вопрос об открытии сухопутных границ Грузии обсуждается на уровне экспертов".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

Он не исключил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственного координационного совета: "Открытие границ представляет большой риск для страны. Очень много въезжающих из приграничных стран. Поэтому мы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию как в Грузии, так и в соседних странах. Нельзя открыть все сразу".

Недавно министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила, что границы будут открыты в случае массовой вакцинации. Она отметила, что на сухопутных границах будут использоваться правила, действующие на воздушной границе.