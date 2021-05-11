Главный эпидемиолог: Открытие границ Грузии - большой риск

"Вопрос об открытии сухопутных границ Грузии обсуждается на уровне экспертов".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.
Он не исключил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственного координационного совета: "Открытие границ представляет большой риск для страны. Очень много въезжающих из приграничных стран. Поэтому мы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию как в Грузии, так и в соседних странах. Нельзя открыть все сразу".
Недавно министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила, что границы будут открыты в случае массовой вакцинации. Она отметила, что на сухопутных границах будут использоваться правила, действующие на воздушной границе.