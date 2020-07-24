Главный эпидемиолог Грузии: Жители Гараджалар не верят в вирус

Жители грузинского села Гараджалар не верят в существование инфекции коронавируса Как передает грузинское бюро Report, об этом телеканалу "Пирвели" заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения

Жители грузинского села Гараджалар не верят в существование инфекции коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, об этом телеканалу "Пирвели" заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения страны, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, большая часть населения села воспринимает опасный вирус как обычный грипп: "Мы не планировали изолировать село и применять жесткие карантинные правила. Однако нежелание жителей села массово пройти тест вынудило нас принять это решение".

Главный эпидемиолог сказал, что в еще трех селах Гардабани ведутся медосмотры в связи с COVID-19.

Губернатор региона Квемо Картли, куда входит Гардабани, Шота Рехвиашвили сказал, что по муниципалитету подтверждены 43 случая заражения.

Напомним, что сегодня утром были закрыты въезд и выезд в населенное азербайджанцами село Гараджалар.