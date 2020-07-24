О нас
Report Georgia

Главный эпидемиолог Грузии: Жители Гараджалар не верят в вирус

Главный эпидемиолог Грузии: Жители Гараджалар не верят в вирус Жители грузинского села Гараджалар не верят в существование инфекции коронавируса Как передает грузинское бюро Report, об этом телеканалу "Пирвели" заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения
В регионе
24 июля 2020 г. 16:31
Главный эпидемиолог Грузии: Жители Гараджалар не верят в вирус

Жители грузинского села Гараджалар не верят в существование инфекции коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, об этом телеканалу "Пирвели" заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения страны, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, большая часть населения села воспринимает опасный вирус как обычный грипп: "Мы не планировали изолировать село и применять жесткие карантинные правила. Однако нежелание жителей села массово пройти тест вынудило нас принять это решение".

Главный эпидемиолог сказал, что в еще трех селах Гардабани ведутся медосмотры в связи с COVID-19.

Губернатор региона Квемо Картли, куда входит Гардабани, Шота Рехвиашвили сказал, что по муниципалитету подтверждены 43 случая заражения.

Напомним, что сегодня утром были закрыты въезд и выезд в населенное азербайджанцами село Гараджалар.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş epidemioloqu: "Qaracalar sakinləri koronavirusa inanmırlar"
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал
Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал
24 июля 2020 г. 17:35
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело
24 июля 2020 г. 17:32
В Грузии 10-месячный ребенок излечился от COVID-19
В Грузии 10-месячный ребенок излечился от COVID-19
24 июля 2020 г. 15:26
Россия планирует снять все ограничения по коронавирусу в феврале
Россия планирует снять все ограничения по коронавирусу в феврале
24 июля 2020 г. 14:42
Россия с 1 августа открывает небо для международных полетов
Россия с 1 августа открывает небо для международных полетов
24 июля 2020 г. 14:38
Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО
Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО
24 июля 2020 г. 14:30
Число инфицированных COVID-19 в России превысило 800 тысяч
Число инфицированных COVID-19 в России превысило 800 тысяч
24 июля 2020 г. 12:03
Число жертв коронавируса в Армении приближается к 700
Число жертв коронавируса в Армении приближается к 700
24 июля 2020 г. 11:02
Еще один крупный торговый объект в России отказался от армянских товаров
Еще один крупный торговый объект в России отказался от армянских товаров
24 июля 2020 г. 10:29
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
24 июля 2020 г. 10:23
396x350

Последние новости

18:42
Будет совершен очередной спецрейс Баку-Киев Внешняя политика
18:20
ASAN xidmət не будет работать 4 дня Внутренняя политика
18:11
Министр энергетики: Добыча газа с месторождения ”Шахдениз” в 2024 году превысит 25 млрд кубометров Энергетика
18:10
12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости Социальная защита
18:00
Менеджер ВБ по Азербайджану получил назначение на новую должность Финансы
17:51
Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям Диаспора
17:44
В Азербайджане выявлено 332 новых случая коронавируса, 573 выздоровели Здравоохранение
17:35
Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал В регионе
17:32
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело В регионе
17:27
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов Инфраструктура
17:10
ФотоПА ГУАМ осудила военную провокацию, устроенную Арменией на границе с Азербайджаном Милли Меджлис
17:09
Путин назвал чувствительной ситуацию на границе Азербайджана и Армении Нагорно-карабахский конфликт
17:05
Армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане Диаспора
17:00
АБР окажет Азербайджану техпомощь в борьбе с коронавирусом Финансы
16:55
Внешние обязательства банков Азербайджана сократились Финансы
Вся новостная лента