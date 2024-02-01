Главный экономист МВФ: Армения отправляет в Россию товары, которые покупает из ЕС

Армения отправляет в Россию товары, которые покупает у Европейского Союза (ЕС).

Армения отправляет в Россию товары, которые покупает у Европейского Союза (ЕС).

Как передает Report, об этом главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс написал в социальной сети Х.

"За долгую и славную историю таможенной полиции Армении никогда не было зафиксировано такого большого скачка в перевозках товаров из Европейского союза. Не говоря уже о том, что все это еще переупаковывается и отправляется в Москву", - подчеркнул он.