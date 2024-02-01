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Главный экономист МВФ: Армения отправляет в Россию товары, которые покупает из ЕС

Главный экономист МВФ: Армения отправляет в Россию товары, которые покупает из ЕС Армения отправляет в Россию товары, которые покупает у Европейского Союза (ЕС).
В регионе
1 февраля 2024 г. 22:14
Главный экономист МВФ: Армения отправляет в Россию товары, которые покупает из ЕС

Армения отправляет в Россию товары, которые покупает у Европейского Союза (ЕС).

Как передает Report, об этом главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс написал в социальной сети Х.

"За долгую и славную историю таможенной полиции Армении никогда не было зафиксировано такого большого скачка в перевозках товаров из Европейского союза. Не говоря уже о том, что все это еще переупаковывается и отправляется в Москву", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке IMF-in baş iqtisadçısı: Ermənistan Aİ-dən aldığı malları Rusiyaya daşıyır

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