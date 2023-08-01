Главный архитектор Тертерского района задержан при получении взятки

Главный архитектор - начальник архитектурно-строительного отдела аппарата главы Исполнительной власти Тертерского района Тофиг Керимов задержан с поличным при получении взятки в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением

Главный архитектор - начальник архитектурно-строительного отдела аппарата главы Исполнительной власти Тертерского района Тофиг Керимов задержан с поличным при получении взятки в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Тофигу Керимову предъявлены обоснованные подозрения в получении 25 тысяч манатов из требуемых от гражданина 33 тысяч манатов за разрешение на строительство 2-х этажного жилого дома на земельном участке, расположенном в городе Тертер.

В ходе обыска в служебном помещении должностного лица обнаружены и изъяты доказательства, имеющие значение для дела.

По уголовному делу, возбужденному по данному факту, Тофиг Керимов привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, и решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.