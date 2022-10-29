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Главнокомандующий ВСУ назвал четыре ключевые задачи 

Главнокомандующий ВСУ назвал четыре ключевые задачи  Оккупанты не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск. Перед ВСУ стоят четыре ключевые задачи.
В регионе
29 октября 2022 г. 03:51
Главнокомандующий ВСУ назвал четыре ключевые задачи 

Оккупанты не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск. Перед ВСУ стоят четыре ключевые задачи.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный в ходе телефонного разговора проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о следующих ключевых задачах украинской армии:

- освободить оккупированные территории,

- не допустить захвата врагом новых участков,

- обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

- продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - сказал он.

Напомним, последний раз Залужный разговаривал с Милли 25 октября. Тогда главнокомандующий заверил, что российские обвинения о планах Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а ВСУ не имеют ни одного вида оружия массового поражения.

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