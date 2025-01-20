О нас

Главком ВСУ рассказал о потерях российской стороны

Главком ВСУ рассказал о потерях российской стороны Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2024 году потери России в войне против Украины составили более 434 тысяч человек, что превышает потери 2022 и 2023 годов.
В регионе
20 января 2025 г. 02:11
Главком ВСУ рассказал о потерях российской стороны

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2024 году потери России в войне против Украины составили более 434 тысяч человек, что превышает потери 2022 и 2023 годов.

Как сообщает Report, об этом высокопоставленный военный рассказал в интервью TSN.

"По нашим подсчетам, общие потери (России - ред.) составили более 434 тысяч личного состава, из которых около 150 тысяч погибли в 2024 году. За этот боевой год она понесла больше потерь, чем за предыдущие два года войны", - отметил он.

На вопрос о соотношении потерь украинских и российских сил Сырский ответил: "Скажем так, в разы больше".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sırski: Rusiyanın keçənilki itkiləri öncəki 2 ildən daha çoxdur

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Лица, подозреваемые в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой, установлены, ущерб возмещен 
Лица, подозреваемые в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой, установлены, ущерб возмещен 
18 января 2025 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi