Главком ВСУ рассказал о потерях российской стороны

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2024 году потери России в войне против Украины составили более 434 тысяч человек, что превышает потери 2022 и 2023 годов.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2024 году потери России в войне против Украины составили более 434 тысяч человек, что превышает потери 2022 и 2023 годов.

Как сообщает Report , об этом высокопоставленный военный рассказал в интервью TSN .

"По нашим подсчетам, общие потери (России - ред.) составили более 434 тысяч личного состава, из которых около 150 тысяч погибли в 2024 году. За этот боевой год она понесла больше потерь, чем за предыдущие два года войны", - отметил он.

На вопрос о соотношении потерь украинских и российских сил Сырский ответил: "Скажем так, в разы больше".