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Главком ВМФ РФ встретился с экипажем крейсера "Москва"

Главком ВМФ РФ встретился с экипажем крейсера "Москва" Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов встретился с экипажем крейсера "Москва". В частности, он заявил, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте.
В регионе
16 апреля 2022 г. 22:42
Главком ВМФ РФ встретился с экипажем крейсера Москва

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов встретился с экипажем крейсера "Москва". В частности, он заявил, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера "Москва"... Евменов довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте", - говорится в сообщении.

Евменов добавил, что срочный состав экипажа крейсера "Москва" будет уволен с мая по июнь в соответствии с законом. "Личный состав срочной службы, в соответствии с законом, с мая по июнь месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Admiral “Moskva” raket kreyserinin ekipajı ilə görüşüb

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