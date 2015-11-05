Главком ВКС: Российская авиагруппа в Сирии воюет без потерь

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ За месяц с лишним боевых действий в Сирии российская авиагруппа, развернутая на авиабазе "Хмеймим" близ Латакии, потерь не имела. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Комментируя сообщения некоторых иностранных СМИ о сбитых в небе над Сирией российских самолетах и вертолетах, главком сказал: "Хотят выдать желаемое за действительное. Примитивные фальшивки. Слава Богу, на сегодня у нас потерь нет".

По его словам, в составе российской авиагруппы в Сирии более 50 самолетов и вертолетов.

Ранее Reuters со ссылкой на сотрудников американских служб безопасности, сообщал что за месяц бомбардировок личный состав российских военных сил в Сирии «понес боевые потери, в том числе со смертельным исходом». Кроме того, контингент российских военнослужащих в Сирии был увеличен вдвое и достиг четырех тысяч человек.