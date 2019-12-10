Главком НАТО намерен встретиться с главой Генштаба России в начале 2020 года

Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс рассчитывает на новую личную встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым в начале будущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Т.Уолтерс на встрече с журналистами в Вашингтоне.

"У меня была возможность встретиться с генералом Герасимовым лицом к лицу осенью. И мы (оба - ред.) ожидаем, что у нас будет возможность (вновь - ред.) встретиться лицом к лицу в начале 2020 года", - отметил американский военачальник.

Напомним, что последняя их встреча прошла в Баку 26 ноября.