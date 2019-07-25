Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры после инцидента с белорусским дипломатом

Министры иностранных дел Турции и Беларуси Мевлют Чавушоглу и Владимир Макей провели в среду телефонные переговоры после инцидента в Анкаре, где нападению подвергся белорусский дипломат.

Как передаёт Report, об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Беларуси", - отметил собеседник агентства, не уточнив содержание беседы.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, дипломат "находится в больнице в тяжелом состоянии". По его словам, "сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата".

Губернатор провинции Анкара Шахин сообщил, что, "по предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива".