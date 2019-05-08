Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в среду по телефону важность координации по стабилизации ситуации в сирийском Идлибе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД России.

"Министры обсудили текущую обстановку в Сирии. Акцентирована важность координации усилий двух стран в целях выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб и борьбы с террористической угрозой на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии", - отметили в дипведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе турецкой стороны.