​Главы МИД пяти стран могут обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

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Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе в Иране, планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Точный перечень стран не называется.

Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не отказывается от компенсаций со стороны Ирана.

"Более того, мы требуем от Ирана не только признать свою вину, а сразу без задержки передать нам "черные ящики", и во-вторых, решить вопрос с компенсациями семьям погибших", - сказал министр, добавив, что над объемами компенсаций семьям погибших работают страховые компании и авиалинии. Киев ожидает также возмещения ущерба за уничтоженный самолет.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.