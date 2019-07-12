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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана на следующей неделе

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана на следующей неделе
Главы МИД 28 стран Евросоюза на заседании 15 июля обсудят пути снижения риска военной эскалации в связи с ситуацией вокруг Ирана

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании 15 июля обсудят пути снижения риска военной эскалации в связи с ситуацией вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи.

"Министры иностранных дел обсудят Иран. Как ожидается, они сосредоточатся на напряженной ситуации в регионе и вокруг региона Персидского залива и рассмотрят пути снижения существующего риска просчетов, которые могут привести к военной эскалации", - заявил представитель.

По его словам, главы МИД призовут стороны к максимальной сдержанности.

"Министры призовут к максимальной сдержанности. Мы ожидаем, что Иран вернется к полной реализации СВПД. И продолжаем сожалеть о санкциях США против Ирана", - добавил источник.

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