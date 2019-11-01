Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы Генштабов ВС Турции и России - Яшар Гюлер и Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в Сирии, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Собеседники обменялись мнениями по поводу актуальных вопросов, касающихся ситуации в Сирии.

Отметим, что Турция сегодня перебросила к границе с Сирией тяжелую военную технику, в частности, не менее пяти танков. Турецкие СМИ сообщают, что они будут принимать участие в совместных патрулированиях Турции и РФ.

Напомним также, что сейчас выполняются последние подготовительные работы турецких и российских военных, чтобы затем приступить к патрулированию на северо-востоке Сирии.