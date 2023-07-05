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Главе ЧВК "Вагнер" вернули наградной пистолет от Шойгу

Главе ЧВК "Вагнер" вернули наградной пистолет от Шойгу Создателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули именной пистолет Glock, которым его наградил министр обороны России Сергей Шойгу.
В регионе
5 июля 2023 г. 14:15
Главе ЧВК Вагнер вернули наградной пистолет от Шойгу

Создателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули именной пистолет Glock, которым его наградил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как передает Report, об этом сообщает "Фонтанка".

Сообщается, что Пригожин лично приехал за оружием в Санкт-Петербург.

По данным издания, кортеж бизнесмена прибыл к зданию Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте 4 июля. Из него вышел Пригожин, а сопровождающие его лица забрали два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов. За несколько часов до этого Пригожина официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, обнаруженного во время известных обысков 24 июня и изъятого в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль".

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

В Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

По итогам переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко подразделения ЧВК "Вагнер" прекратили движение в направлении Москвы и были анонсированы шаги по деэскалации. Позднее в ФСБ России сообщили, что уголовное дело на Пригожина прекращено.

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