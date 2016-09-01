Главе армянского НПО запрещен въезд в Россию

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Руководителю Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Армении Степану Григоряну запрещен въезд в Россию до 2030 года, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В связи с этим С. Григорян по прилету в московский аэропорт Шереметьево был задержан и депортирован в Армению.

В заявлении политолога отмечается, что в предоставленном ему уведомлении о причинах недопуска в Россию были ссылки на Федеральный закон России "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию", где в основном говорилось о разного рода криминальных и нарушающих закон действиях со стороны иностранных граждан.

"Все это не имеет никакого ко мне отношения, так как я не вел никакой деятельности в России в последние двадцать лет. В моем случае был важен лишь пункт 9 из Статьи 26 этого Закона: О выдворении иностранных граждан, которые участвуют в деятельности международных организаций, не желательных на территории России. Ни для кого не секрет, что возглавляемый мною Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству (Армения) активно сотрудничает с европейскими НПО, аналитическими центрами и разными демократическими Фондами, поддерживающими наши инициативы. Очевидно, что решение российских властей было политически мотивированным. Известно, что Россия хочет и в Армении подавить деятельность независимых институтов гражданского общества", - говорится в заявлении С. Григоряна.