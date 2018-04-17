Главарь террористической ячейки подорвался в Ростове при задержании

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Главарь ячейки сторонников террористической группировки "Исламское государство", планировавших теракты в Ростовской области, погиб при задержании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

ФСБ сообщает, что члены ячейки готовили теракты с применением оружия и самодельных взрывных устройств на юге России.

Во время спецоперации погиб главарь местного подразделения. Он оказал вооруженное сопротивление и привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) неустановленного образца. В результате преступник получил несовместимые с жизнью ранения.

На месте происшествия нашли автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.