Глава вооруженных сил Пакистана встретился с президентом Ирана

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (CJCSC) генерал Надим Раза, находящийся в Иране, посетил президента страны Ибрахима Раиси в Тегеране.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (CJCSC) генерал Надим Раза, находящийся в Иране, посетил президента страны Ибрахима Раиси в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ANI , во время встречи обе стороны выразили желание "инициировать долгосрочное сотрудничество в области безопасности и обороны между двумя странами".

На встрече также обсуждались "вопросы, представляющие двусторонний стратегический интерес", и безопасность в регионе.

Генерал Надим Раза также провел отдельные встречи с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом-Резой Гараей Аштиани, начальником Генерального штаба генерал-майором Мохаммадом Багери, главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции генерал-майором Хоссейном Салами и командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани.

Отмечается, что иранское военное руководство высоко оценило профессионализм вооруженных сил Пакистана и признало их заслуги в борьбе с терроризмом.