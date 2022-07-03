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Глава вооруженных сил Пакистана встретился с президентом Ирана

Глава вооруженных сил Пакистана встретился с президентом Ирана Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (CJCSC) генерал Надим Раза, находящийся в Иране, посетил президента страны Ибрахима Раиси в Тегеране.
В регионе
3 июля 2022 г. 08:18
Глава вооруженных сил Пакистана встретился с президентом Ирана

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (CJCSC) генерал Надим Раза, находящийся в Иране, посетил президента страны Ибрахима Раиси в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ANI, во время встречи обе стороны выразили желание "инициировать долгосрочное сотрудничество в области безопасности и обороны между двумя странами".

На встрече также обсуждались "вопросы, представляющие двусторонний стратегический интерес", и безопасность в регионе.

Генерал Надим Раза также провел отдельные встречи с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом-Резой Гараей Аштиани, начальником Генерального штаба генерал-майором Мохаммадом Багери, главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции генерал-майором Хоссейном Салами и командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани.

Отмечается, что иранское военное руководство высоко оценило профессионализм вооруженных сил Пакистана и признало их заслуги в борьбе с терроризмом.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri İran Prezidenti ilə görüşüb

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