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Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления

Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления На данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания новой попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины.
В регионе
7 мая 2023 г. 23:29
Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления

На данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания новой попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины.

Как передает Report, об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

"При этом она вполне способна вести серьезные оборонительные действия, и это как раз та проблема, с которой мы столкнемся", - отметил глава ГУР.

По словам Буданова, сейчас Россия накапливает ракеты, чтобы сорвать планирующееся контрнаступление ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbi kəşfiyyatının rəhbəri: “Rusiyanın hücum potensialı yoxdur”

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