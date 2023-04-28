Глава военной администрации: Бахмут - важнейший пункт на пути противостояния России

Бахмут, Авдеевка и Угледар продолжают оставаться самыми горячими точками. В этих направлениях идут самые кровопролитные бои.

Бахмут, Авдеевка и Угледар продолжают оставаться самыми горячими точками. В этих направлениях идут самые кровопролитные бои.

Об этом заявил восточноевропейскому бюро Report глава военной администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что Бахмут является важнейшим пунктом на пути противостояния России, а также уничтожения российских наемников и военных: "Этот город стоит и продолжает сражаться. В Донецкой области, за исключением Мариуполя и Волновахи, на данный момент погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения. Число погибших в двух упомянутых городах и преступления, совершенные российской стороной, мы можем установить только после освобождения этих территорий от оккупации”.

Кириленко сообщил, что в связи с тем, что в Бахмуте шли ожесточенные бои, которые помешали осуществлению планов России, в настоящее время доступ в этот город и эвакуация оттуда приостановлены: "Город почти полностью разрушен, в отдельных его районах и вокруг идут активные бои. Гуманитарная деятельность продолжается там, где это возможно. Доставка гуманитарной помощи, продуктов питания и средств гигиены осуществляется в штатном режиме. Эта деятельность осуществляется на высоком уровне".

Что касается городов, удаленных от линии фронта, глава военной администрации сказал, что в этих городах продолжается работа уцелевших объектов: "На местах действуют военные администрации. Они осуществляют свои установленные законом полномочия на местах”.