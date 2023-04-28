О нас

Глава военной администрации: Бахмут - важнейший пункт на пути противостояния России

Глава военной администрации: Бахмут - важнейший пункт на пути противостояния России Бахмут, Авдеевка и Угледар продолжают оставаться самыми горячими точками. В этих направлениях идут самые кровопролитные бои.
В регионе
28 апреля 2023 г. 15:49
Глава военной администрации: Бахмут - важнейший пункт на пути противостояния России

Бахмут, Авдеевка и Угледар продолжают оставаться самыми горячими точками. В этих направлениях идут самые кровопролитные бои.

Об этом заявил восточноевропейскому бюро Report глава военной администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что Бахмут является важнейшим пунктом на пути противостояния России, а также уничтожения российских наемников и военных: "Этот город стоит и продолжает сражаться. В Донецкой области, за исключением Мариуполя и Волновахи, на данный момент погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения. Число погибших в двух упомянутых городах и преступления, совершенные российской стороной, мы можем установить только после освобождения этих территорий от оккупации”.

Кириленко сообщил, что в связи с тем, что в Бахмуте шли ожесточенные бои, которые помешали осуществлению планов России, в настоящее время доступ в этот город и эвакуация оттуда приостановлены: "Город почти полностью разрушен, в отдельных его районах и вокруг идут активные бои. Гуманитарная деятельность продолжается там, где это возможно. Доставка гуманитарной помощи, продуктов питания и средств гигиены осуществляется в штатном режиме. Эта деятельность осуществляется на высоком уровне".

Что касается городов, удаленных от линии фронта, глава военной администрации сказал, что в этих городах продолжается работа уцелевших объектов: "На местах действуют военные администрации. Они осуществляют свои установленные законом полномочия на местах”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hərbi administrasiya rəhbəri: “Baxmut Rusiya muzdlularının və hərbçilərinin məhv edilməsində ən mühüm nöqtədir”

Самое важное

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 15:31
Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 10:21
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 09:15
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
27 апреля 2023 г. 16:07
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
27 апреля 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
27 апреля 2023 г. 15:40
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
26 апреля 2023 г. 17:59
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
26 апреля 2023 г. 13:42
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
26 апреля 2023 г. 12:32
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi