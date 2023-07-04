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Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители

Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители Вопрос предоставления Украине истребителей, не будет решен в краткосрочной перспективе. ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.
В регионе
4 июля 2023 г. 12:20
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители

Вопрос предоставления Украине истребителей, не будет решен в краткосрочной перспективе. ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра изданию LBC.

По его словам, подготовка пилотов и технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, "не будут доступны до начала контрнаступления".

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку", - отметил он.

Напомним, что ранее была организована авиационная коалиция для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Ее возглавили Нидерланды и Дания.

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