Глава "Укрэнерго": Азербайджанские компании имеют большие перспективы на энергорынке Украины

Отношения украинских компаний с азербайджанскими имеют давнюю историю, начавшуюся задолго до российского вторжения в Украину. Это позволяет говорить о больших перспективах азербайджанских компаний на энергетическом рынке этой страны.

Отношения украинских компаний с азербайджанскими имеют давнюю историю, начавшуюся задолго до российского вторжения в Украину. Это позволяет говорить о больших перспективах азербайджанских компаний на энергетическом рынке этой страны.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, еще до войны "Укрэнерго" сотрудничало с различными компаниями по поставкам оборудования, трансформаторной и электротехники.

"Мы взаимодействовали с вашими компаниями в рамках международных проектов, поэтому для нас азербайджанские компании и бизнес - давние партнеры", - подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, самым тяжелым периодом после начала полномасштабного российского вторжения стали 2022-2023 годы. "Для обеспечения населения электроэнергией мы получили значительную гуманитарную помощь из Азербайджана. Правительство и компании вашей страны поддержали украинский народ. Мы очень благодарны Азербайджану за это", - отметил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий считает, что после окончания войны украинский рынок на десятилетия станет крупнейшим рынком восстановления на континенте. "Здесь найдется место для самых разных компаний, в том числе производителей электро и другого оборудования, материалов и пр. Мы ожидаем участия Азербайджана в энергетическом секторе Украины, что ваша страна станет активным участником восстановления энергетики, - заявил он. - Речь идет не только о традиционной генерации, сетях и подстанциях, но и возобновляемых источниках энергии. Я уверен, что Азербайджан может стать игроком на украинском рынке.

Глава "Укрэнерго" также отметил, что в Украине и Азербайджане есть достаточно уникальные производственные предприятия для выпуска автотрансформаторного оборудования, в котором Украина испытывает большую потребность.

"Развитие зеленой энергетики в Европе привело к большим инвестициям в сети. И страны, обладающие такими производственными технологиями, как высоковольтные автотрансформаторы, имеют большое преимущество. Думаю, сотрудничество в этой сфере было бы интересно нашим компаниям", - подытожил он.