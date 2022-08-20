Глава украинского "Энергоатома": Игра России крайне опасна для ЗАЭС

"Согласно актуальной информации, ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной. Причина этого в том, что около трех недель назад Вооруженные силы России вновь начали обстрел территории ЗАЭС. Они обстреливают как территорию АЭС, так и город Энергодар, г

"Согласно актуальной информации, ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной. Причина этого в том, что около трех недель назад Вооруженные силы России вновь начали обстрел территории ЗАЭС. Они обстреливают как территорию АЭС, так и город Энергодар, где живут сотрудники станции".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, российские военные обстреливают из гранатометов АЭС и город Энергодар, а потом обвиняют в этом украинскую сторону.

"Это не соответствует действительности. Потому что разница во времени между обстрелом и взрывом составляет примерно 1-3 секунды. По словам очевидцев, снаряды выпускаются с расстояния 1-3 км. На этом расстоянии находятся только российские войска. ВСУ находятся на другом берегу Днепра - в городах Никополь и Марганец. После этого российская пресса обвиняет украинскую сторону в обстрелах, а российские военные, якобы в "ответ" на это, наносят удары по жителям Никополя и Марганца из "Ураганов" и "Градов". Эта игра России крайне опасна для Запорожской АЭС, которая является крупнейшей атомной станцией не только в Украине, но и во всей Европе. Мощность АЭС составляет 6000 МВт", - сказал П.Котин.

Он отметил, что три из четырех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, повреждены.

"В настоящее время на АЭС функционирует всего лишь одна линия, еще две резервные линии служат для обеспечения внутренних потребностей станции. Однако, если и эта единственная линия будет повреждена, станция де-факто перейдет в режим block out. В таком случае мы сможем рассчитывать только на дизельное топливо для всех шести линий, для охлаждения топлива, для работы охлаждающих насосов. Это будет последний этап, который может наблюдаться до аварии. В первую очередь, сейчас нужно вывести российских военных с Запорожской АЭС. Мы неоднократно обращались по этому поводу во все международные агентства. От этого зависит обеспечение безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и устранение ядерной угрозы всему миру", - подытожил Петр Котин.