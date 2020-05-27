Глава Удмуртии заразился коронавирусом

Глава Удмуртии (субъект Российской Федерации) Александр Бречалов заболел коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе главы региона.

"У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", - сказал Бречалов в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что Бречалов чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции в своей резиденции.