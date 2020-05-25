Глава Тувы заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за "серьезной заразы". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в видеообращении во ВКонтакте.

Пресс-секретарь руководителя региона Долаана Салчак уточнила, что он заболел COVID-19.

Кроме него госпитализировали еще нескольких чиновников."Есть (в больнице. — Прим. ред.) наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо", — сказал Кара-оол.Салчак добавила, что он находится под наблюдением врачей, самочувствие нормальное. Исполнять обязанности руководителя Тувы будет его первый заместитель Александр Брокерт.

Ранее COVID-19 переболели премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы Минкультуры и Минстроя Ольга Любимова и Владимир Якушев.